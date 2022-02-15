فوز 4 رؤساء فروع و3 مجالس لنقابة المهندسين بالتزكية

الوكيل الإخباري - استكملت نقابة المهندسين التحضيرات لإجراء انتخابات فروعها في المحافظات والبالغة 11 فرعا، والتي ستجري يوم الجمعة المقبلة، عقب اجتماع هيئاتها العامة المقررة الخميس.

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وقال رئيس لجنة ادارة انتخابات النقابة، أمين عام النقابة المهندس علي ناصر أن ثلاث مجالس فروع فازت بالتزكية وهي الكرك برئاسة المهندس وسام المجالي إلى جانب ستة أعضاء في مجلس الفرع، ومأدبا برئاسة المهندس أحمد الفلاحات إلى جانب ستة أعضاء في مجلس الفرع، ومعان برئاسة المهندس محمد المحاميد إلى جانب ستة أعضاء في مجلس الفرع، فيما فاز رئيس فرع العقبة المهندس عامر الحباشنة بالتزكية وستجرى انتخابات لمجلس الفرع.



وأضاف أن الهيئات العامة للفروع ستناقش خلال اجتماع هيئاتها العامة التقارير الإدارية والمالية لكل فرع وانتخاب لجان الإشراف على الانتخابات، وأن مجلس النقابة قام بتسمية ممثليه لاجتماعات وانتخابات الفروع.



وأشار إلى أنه تم تحديد عدد لجان الإشراف على الاقتراع حسب عدد أعضاء الهيئة العامة لكل فرع، وأن عددها تفاوت بين لجنة واحدة ولجنتين وثلاث لجان، حيث تم تخصيص 3 لجان لفرع إربد، ولجنتان لكل من فرعي الزرقاء والسلط، ولجنة لباقي الفروع التي ستجرى فيها الانتخابات (جرش وعجلون والطفيلة والمفرق والعقبة).



ويذكر أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الفرع بلغ 19 مهندسا، فاز منهم 4 مرشحين بالتزكية (الكرك، معان، مأدبا، العقبة).



وترشح لمجالس الفروع 107 مهندسا، فاز منهم 18 مرشحا بالتزكية (الكرك، مأدبا، معان).