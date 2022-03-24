فوز 68 سيدة بالتنافس في المجالس البلدية و 6 بمجالس المحافظات

الوكيل الاخباري - قالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إن النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية، أظهرت فوز 68 سيدة في مقاعد المجالس البلدية بالتنافس، وفوز 6 سيدات بالتنافس في مجالس المحافظات، بالإضافة إلى ما نسبته 25 بالمئة من مقاعد مجالس البلديات والمحافظات المخصصة مسبقاً للنساء (الكوتا).



جاء ذلك، في بيان صادر لشؤون المرأة اليوم الخميس، إثر إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب، يوم أمس الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى والتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

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