الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

' جورة الفرس ' في عمان بلا مياه منذ 10 سنوات

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد، 20-06-2021 03:05 م

خلال الأيام القليلة الماضية

' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

الأردن نهار
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- تفاعل أردنيون مع العديد من مقاطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية ، ومنها ما أثار الجدل ، ومنها ما أثار تعاطفا شعبيّا .

اضافة اعلان

 

"الوكيل الإخباري" ، نشر عددا من الأخبار مرفقة بمقاطع " الفيديو " ، حيث لاقت التفاعل ، بعد أن تمّ نشرها على صفحات الموقع على "الفيسبوك".

 

الفيديو الأول : 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مقطع "فيديو" ، لمواطن يبيع على "بسطة" للخضار والفواكه ، يتحدث لشخص أثناء موكب احتفال طالب جامعي بتخرجه .

لمشاهدة الخبر (أنقر هنا

 

وقد أثار المقطع ، ترحيبا واسعا من قبل الأردنيين نتيجة لكونه يلامس هموم كثيرين من حملة الشهادات الجامعية.

 

الفيديو الثاني : 

ما تم نشره، لنجم "التيك توك" الأردني عمار البوريني، بعد وفاته جرّاء حادث سير يوم الخميس المنصرم.

وقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر "فيديو" للمرحوم البوريني قبل وفاته هو و زوجته بعشر دقائق .

لمشاهدة الخبر (انقر هنا)

 

الفيديو الثالث : 

كما وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" يظهر تواجد قط في مكان موظف استقبال المرضى في مستشفى البشير .

وانتشر "الفيديو" عبر مواقع التواصل ، حيث رافقته التعليقات الساخرة التي تطالب وزير الصحة، باتخاذ الإجراء اللازم ومعاقبة المسؤول عن تواجد القط في هذا المكان الذي يجب ان يكون شديد النظام والتعقيم .  

لمشاهدة الخبر (أنقر هنا)

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فرايه

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

محكمة

وزارة العدل عقدت 1662 جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

E4UbfcHWEAIpPNl

الاحتلال يعين سفيراً جديداً له في عمان

1041582930_0_180_1920_1260_1200x0_80_0_1_06760f7c93aed1ec5fb5cf5867ba37c1

الزراعة والصحة ترد على ما تم تداوله اليوم حول 'تسمم البطيخ'

ط

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

قصر العدل

صلح عمان: 9 ساعات في الاستماع لأحد شهود قضية مستشفى السلط

أخبار متعلقة
ه

وصول الطفلة البوريني إلى الخدمات الطبية

ملك

إيعاز ملكي بنقل الطفلة الناجية من حادث مروع إلى الخدمات الطبية

ffff

فيديو صادم في مستشفى البشير يلهب مواقع التواصل الاجتماعي