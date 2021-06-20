' فيديوهات ' انتشرت كالنار في الهشيم وحظيت بتفاعل شعبي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- تفاعل أردنيون مع العديد من مقاطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية ، ومنها ما أثار الجدل ، ومنها ما أثار تعاطفا شعبيّا .

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"الوكيل الإخباري" ، نشر عددا من الأخبار مرفقة بمقاطع " الفيديو " ، حيث لاقت التفاعل ، بعد أن تمّ نشرها على صفحات الموقع على "الفيسبوك".

الفيديو الأول :

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مقطع "فيديو" ، لمواطن يبيع على "بسطة" للخضار والفواكه ، يتحدث لشخص أثناء موكب احتفال طالب جامعي بتخرجه .

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وقد أثار المقطع ، ترحيبا واسعا من قبل الأردنيين نتيجة لكونه يلامس هموم كثيرين من حملة الشهادات الجامعية.

الفيديو الثاني :

ما تم نشره، لنجم "التيك توك" الأردني عمار البوريني، بعد وفاته جرّاء حادث سير يوم الخميس المنصرم.



وقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي آخر "فيديو" للمرحوم البوريني قبل وفاته هو و زوجته بعشر دقائق .

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الفيديو الثالث :

كما وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" يظهر تواجد قط في مكان موظف استقبال المرضى في مستشفى البشير .



وانتشر "الفيديو" عبر مواقع التواصل ، حيث رافقته التعليقات الساخرة التي تطالب وزير الصحة، باتخاذ الإجراء اللازم ومعاقبة المسؤول عن تواجد القط في هذا المكان الذي يجب ان يكون شديد النظام والتعقيم .

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