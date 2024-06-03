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الإثنين، 03-06-2024 08:16 ص

فيديو - أفعى كبيرة داخل مركبة في إربد والدفاع المدني يوضح

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الوكيل الاخباري - تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استخراج أفعى كبيرة من داخل مركبة في بلدة قميم غرب اربد، معلقين أنها افعى "فلسطين السامة" .

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من جهته أكد الدفاع المدني لـ "الوكيل الاخباري" أن الفيديو المتداول لحادثة قبل نحو شهر وان كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحادثة بعد أن تم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين. 


وتظهر الأفاعي عادة في فصل الصيف، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وسط مخاوف مواطنين من انتشارها في عدة مناطق في الأردن.

 


 




 

 


 

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