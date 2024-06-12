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الأربعاء، 12-06-2024 10:41 ص

فيديو - إغماء عامل وطن بسبب ضربة شمس والدفاع المدني يتدخل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وصل موقع الوكيل الاخباري ، اليوم الأربعاء،مقطع فيديو لإغماء عامل وطن بفعل ضربة شمس في العاصمة عمان .

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وقال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان عامل الوطن سقط بالشارع اثناء العمل حيث اسعفه زميله وعلى الفور وصلت كوادر الدفاع المدني الى الموقع وعملت على اسعافه .

 

وانتقد مواطنون اجراءات السلامة العامة لامانة عمان الكبرى بالحفاظ على سلامة عمال الوطن اثناء الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة ، واثنوا على التعامل مع الحادثة باحترافية مع قبل كوادر الدفاع المدني .

 

وتاليا الفيديو عبر موقع الوكيل الاخباري : 

 


 

 




 

 


 

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