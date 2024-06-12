فيديو - إغماء عامل وطن بسبب ضربة شمس والدفاع المدني يتدخل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وصل موقع الوكيل الاخباري ، اليوم الأربعاء،مقطع فيديو لإغماء عامل وطن بفعل ضربة شمس في العاصمة عمان .

اضافة اعلان

وقال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان عامل الوطن سقط بالشارع اثناء العمل حيث اسعفه زميله وعلى الفور وصلت كوادر الدفاع المدني الى الموقع وعملت على اسعافه .

وانتقد مواطنون اجراءات السلامة العامة لامانة عمان الكبرى بالحفاظ على سلامة عمال الوطن اثناء الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة ، واثنوا على التعامل مع الحادثة باحترافية مع قبل كوادر الدفاع المدني .

وتاليا الفيديو عبر موقع الوكيل الاخباري :