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الثلاثاء، 14-05-2024 12:14 م

فيديو - استعدادات رسمية وشعبية.. الزرقاء تنتظر سيد البلاد

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الوكيل الاخباري - تزينت شوارع وساحات مدينة الزرقاء منذ ساعات الصباح الباكر استعداداً لقدوم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني. 

وتأتي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى محافظة الزرقاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، واحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، وتسلمه سلطاته الدستورية.

وأقيمت الفعاليات الرسمية والشعبية والثقافية والحزبية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة الزرقاء بالترحيب الحار بجلالة الملك من خلال اللافتات التي ملأت جوانب الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى صور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله.

ومن المقرر أن يلتقي جلالته وجهاء وشخصيات من محافظة الزرقاء في حديقة البانوراما بمدينة الشرق.

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