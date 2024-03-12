الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - مقابلة جلالة الملكة رانيا الكاملة مع قناة سي ان ان

فيديو - الأمن يحقق في ملابسات حادثة العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

أسعار النفط عالميا اليوم الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الملكة رانيا: وقف إطلاق النار الفوري أولوية في غزة

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

أونروا: إسرائيل تحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

مشاهد توثق اللحظات الأولى للغارة على بعلبك

أول أيام رمضان .. درجات الحرارة تقفز لتسجل ارتفاع ملموس

وفيات الثلاثاء 12/ 3/ 2024

الثلاثاء، 12-03-2024 08:12 ص

فيديو - الأمن يحقق في ملابسات حادثة العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

1


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر.

اضافة اعلان


وأكدت المديرية في بيان لها فتح الأجهزة الأمنية تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.


وأهابت بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت الواقعة بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

فيديو - مقابلة جلالة الملكة رانيا الكاملة مع قناة سي ان ان

000

الملكة رانيا: وقف إطلاق النار الفوري أولوية في غزة

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

مديرية الامن العام

توضيح امني حول سماع صوت انفجار في اربد

web (4)

الامن العام يكشف تفاصيل فيديو شارع المدينة - صورة

11

تنويه صادر عن الحكومة

أخبار متعلقة
524254_4_1700373374

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

تدهور مركبة على طريق إربد- عمّان وتصادم مركبتين على طريق القطرانة

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

289246936_6227560810609086_8786961631025095033_n

المركزي يُحذر من شركات تدعي تقديم تمويلات وقروض للمواطنين عبر مواقع التواصل

430543_8_1646635475

8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الدفاع-المدني

إصابة بتصادم 3 مركبات على طريق اربد - عمان