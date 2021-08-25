الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 06:47 م

فيديو - حملة أمنية في الشونة الجنوبية

الأمن العام


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام حملة أمنية لتعزيز الأمن والطمأنينة في منطقة الشونة الجنوبية.

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لاقت الحملة تكاتفاً وتعاوناً من أهالي المنطقة الذين أكدوا على مواقفهم المعهودة في الحفاظ على أمن المنطقة وسائر مناطق المملكة، مشيدين بالإجراءات الأمنية المتخذة .


تابع هذا الفيديو الذي يتضمن مقاطع حصرية ومقابلات مع أهالي المنطقة، ويسلط الضوء على جانب من هذه الحملة.

 

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