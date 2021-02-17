فيديو صادم.. هكذا انزلقت المركبات في شوارع خلدا بعمان

الوكيل الاخباري - حصل موقع الوكيل الاخباري على فيديو يظهر مركبات عالقة وتنزلق بالشوارع بسبب تراكم الثلوج في منطقة خلدا بالعاصمة عمان .



بدوره أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنه أن مركبات بعض المواطنين عملت على إعاقة أعمال آليات الأمانة في ظل الظروف الجويه السائدة في العديد من المناطق خاصة المناطق الغربية من العاصمة ( تلاع العلي وخلدا والجبيهة) مشيرا إلى أنه في ظل وجود تلك المركبات يكون من الصعوبة بمكان الوصول للمكان المطلوب.



وبين الرحامنة" اننا قمنا بمناشدة المواطنين بعدم الخروج من المنازل في هذه الأجواء كون معظم مركباتهم غير مجهزة الا ان البعض لم يلتزم بتلك المناشدات.



وأوضح الرحامنه أن جزءا كبيرا من عمل الكادر البشري لأمانة عمان وآلياتهم ذهب باتجاه إزاحة السيارات المتوقفة في الشوارع وهذا الأمر حرف الجهد عن مساره الصحيح.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بالرغم من التحذيرات المتتالية التي صدرت منذ بدء تساقط الثلوج بضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا انها ما زالت ترد مكالمات وبلاغات حول تقطع السبل بمواطنين بمركباتهم.



وجدد الناطق الاعلامي تحذيره للمواطنين بضرورة عدم الخروج من المنازل تحت اي ظرف كان لكي لا يعرضوا انفسهم والاخرين للخطر في ظل ما تشهده المملكة من ظروف جوية.

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