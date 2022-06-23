فيديو - طريقة التسجيل على منصة الصف الأول في المدارس الحكومية

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم مقطع فيديو يوضح آلية التسجيل عبر منصة الصف الأول للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2022-2023 .

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وأوضحت الوزارة خلال الفيديو بحسب رصد "الوكيل الإخباري" خطوات تسجيل الطالب حيث تبدأ بإنشاء اسم مستخدم جديد وتنتهي بوصول رسالة نصية إلى ولي الأمر بإتمام عملية التسجيل.



من جهته كان مدير تكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم شاكر الجبارات أكد أن تم انتهاء الأعطال الفنية على المنصة وتابع أن المنصة حاليا فعالة بنسبة 100%.



ووردت العديد من الشكاوى لـ "الوكيل الإخباري" حول تعطل المنصة وعدم قدرة أولياء الأمور تسجيل أبنائهم و آخرون عانوا من عدم معرفتهم بخطوات التسجيل على المنصة .



فيديو توضيحي لخطوات التسجيل :