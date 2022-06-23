الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابة حزنا على جنينها في إربد

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد

الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الملك يغادر أرض الوطن إلى أبوظبي

شخص يُطلق النار على فتاة داخل جامعة خاصة بعمان ويلوذ بالفرار

الخصاونة يقرر تمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين

الأردنيون الأعلى إقبالا على السيارات الكهربائية في الشرق الاوسط

فيديو - طريقة التسجيل على منصة الصف الأول في المدارس الحكومية

الخميس، 23-06-2022 11:14 ص

فيديو - طريقة التسجيل على منصة الصف الأول في المدارس الحكومية

طلبة خاص1


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم مقطع فيديو يوضح آلية التسجيل عبر منصة الصف الأول للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2022-2023 .

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة خلال الفيديو بحسب رصد "الوكيل الإخباري" خطوات تسجيل الطالب حيث تبدأ بإنشاء اسم مستخدم جديد وتنتهي بوصول رسالة نصية إلى ولي الأمر بإتمام عملية التسجيل. 


من جهته كان مدير تكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم شاكر الجبارات أكد أن تم انتهاء الأعطال الفنية على المنصة وتابع أن المنصة حاليا فعالة بنسبة 100%.


ووردت العديد من الشكاوى لـ "الوكيل الإخباري" حول تعطل المنصة وعدم قدرة أولياء الأمور تسجيل أبنائهم و آخرون عانوا من عدم معرفتهم بخطوات التسجيل على المنصة .


فيديو توضيحي لخطوات التسجيل : 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Parto

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابة حزنا على جنينها في إربد

6202222121040742713977

الحكومة: منصة خاصة لتسجيل المواهب خلال مهرجان صيف الأردن

FV7HLAhWQAEOG5N

الخرابشة: أسس جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة فوق 1 ميغاواط

154-151703-austrian-mummified-mother-body-hid-year_700x400

وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن إلى أبوظبي

325f6724-whatsapp-image-2022-05-16-at-7.34.59-pm

شخص يُطلق النار على فتاة داخل جامعة خاصة بعمان ويلوذ بالفرار

أخبار متعلقة
طلبة براءة

16 ألف طالب سجلوا على منصة الصف الأول

M63A8869

التربية تتابع أعطال فنية لحظية في منصة تسجيل طلبة الصف الأول

3e075b5d-41934_large

التربية توعز بإنشاء نواة مدرسة وغرف صفية وصيانة شاملة لمدارس بالجفر

M63A8869

تربية الأغوار الجنوبية تطلق برنامج تعزيز الثقافة والتعليم للمتسربين

0L5A2456

تفعيل منصة تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية

M63A0610 - Copy

الأوقاف توضح حول ادعاءات بإغلاق مراكز القرآن الكريم