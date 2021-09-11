فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المياه الحمراء التي ظهرت صباح اليوم في بحيرة مجاورة لمياه البحر الميت.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للبحيرة معبرين عن مدى استغرابهم باللون الاحمر للمياه .
وكان قد أوضح الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، أن المياه حمراء اللون مجهولة المصدر و أنه تم أخذ عينات منها للتأكد من طبيعتها.
ظهور مياه بلون غريب في البحر الميت— معتصم المومني 🇯🇴 (@MutasemMomani) September 11, 2021
ما حدا يحكي نفط !
-مصدر حكومي
لا حقيقة لما يشاع حول المياه الحمراء والحقيقة هي انقلاب شاحنة ڤيمتو على نزول البحرة pic.twitter.com/qmkAxKAEzS
وزارة المياه:— Ahmad Alasad (@AhmadAl72820701) September 11, 2021
- المياه الحمراء في بركة محاذية ومنفصلة عن #البحر_الميت
- أخذ عينات من البركة وإرسالها للمختبرات المتخصصة لتحليلها وسيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها #الأردن pic.twitter.com/RAaeH6BsVK