السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 02:34 م

فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

حمراء


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المياه الحمراء التي ظهرت صباح اليوم في بحيرة مجاورة لمياه البحر الميت.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للبحيرة معبرين عن مدى استغرابهم باللون الاحمر للمياه .


وكان قد أوضح الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، أن المياه حمراء اللون مجهولة المصدر و أنه تم أخذ عينات منها للتأكد من طبيعتها.

 


 




 

 


 

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