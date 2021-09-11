فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المياه الحمراء التي ظهرت صباح اليوم في بحيرة مجاورة لمياه البحر الميت.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا وفيديوهات للبحيرة معبرين عن مدى استغرابهم باللون الاحمر للمياه .



وكان قد أوضح الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، أن المياه حمراء اللون مجهولة المصدر و أنه تم أخذ عينات منها للتأكد من طبيعتها.





ما حدا يحكي نفط !

-مصدر حكومي

لا حقيقة لما يشاع حول المياه الحمراء والحقيقة هي انقلاب شاحنة ڤيمتو على نزول البحرة ظهور مياه بلون غريب في البحر الميتما حدا يحكي نفط !-مصدر حكوميلا حقيقة لما يشاع حول المياه الحمراء والحقيقة هي انقلاب شاحنة ڤيمتو على نزول البحرة pic.twitter.com/qmkAxKAEzS September 11, 2021