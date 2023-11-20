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الإثنين، 20-11-2023 03:15 م

فيديو - لحظة وصول معدات المستشفى الميداني الأردني 2 لغزة

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الوكيل الإخباري - وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) اليوم الإثنين.

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ونشر فلسطينيون مقاطع مصورة لحظة وصول الشاحنات المحملة بالمعدات ودخولها إلى قطاع غزة. 


ووصل سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاثنين، على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش وترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني الأردني الثاني في غزة.


وتحمل الطائرة على متنها فريق المستشفى الميداني، ومعدات وأجهزة طبية لتجهيز مستشفى ميداني جديد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 


 




 

 


 

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