فيديو- مؤثر أردني يوثق لحظة تعرضه مع عائلته لحادث سير

الوكيل الإخباري - وثّق المؤثر الأردني تامر بسيسو الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعرضه وعائلته لحادث مروري في وادي رم يوم أمس السبت.



وقال بسيسو عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل إن الحادث وقع أثناء اضطراره للوقوف في أحد شوارع وادي رم مع إعطائه إنذار رباعي، بينما قامت مركبة بصدمه من الخلف بقوة.



وأشار بسيسو إلى أنه وأفراد عائلته بخير ، وأن صاحب المركبة المتسببة بالحادث بخير واقتصرت الأضرار على المركبة.



ودعا بسيسو إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في وادي رم وترك مسافة أمان نظرًا لاحتمالية التوقف أحيانًا بسبب طبيعة تضاريس المنطقة.

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