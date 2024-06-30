الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بحضور كيم جونغ أون.. اجتماع عام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

مديرية الامن العام تنعى الشهيد محمد الفوارس

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

بلاغ مرتقب بالعطلة الرسمية خلال الأيام القادمة

كلمات تفطر القلب .. زميل المسعف محمد البشتاوي ينعاه

قطر تصدر بياناً عاجلاً شديد اللهجة

نتنياهو وغالانت يناقشان اليوم الانتقال للمرحلة الثالثة من القتال بغزة

خبير لـ الوكيل : هكذا ستتغيّر أسعار البنزين والديزل بالاردن هذا الاسبوع

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب مجازر واسعة بحي الشجاعية

زين تستضيف فعالية إطلاق النسخة العربية للعبة “League of Legends”

الأحد، 30-06-2024 08:53 ص

فيديو- مؤثر أردني يوثق لحظة تعرضه مع عائلته لحادث سير

111


الوكيل الإخباري - وثّق المؤثر الأردني  تامر بسيسو  الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعرضه وعائلته لحادث مروري في وادي رم يوم أمس السبت.

وقال بسيسو عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل إن الحادث وقع أثناء اضطراره للوقوف في أحد شوارع وادي رم مع إعطائه إنذار رباعي، بينما قامت مركبة بصدمه من الخلف بقوة.

وأشار بسيسو إلى أنه وأفراد عائلته بخير ، وأن صاحب المركبة المتسببة بالحادث بخير واقتصرت الأضرار على المركبة.

ودعا بسيسو إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في وادي رم وترك مسافة أمان نظرًا لاحتمالية التوقف أحيانًا بسبب طبيعة تضاريس المنطقة.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مديرية الامن العام تنعى الشهيد محمد الفوارس

WhatsApp Image 2024-06-30 at 9.24.54 AM

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

عطلة

بلاغ مرتقب بالعطلة الرسمية خلال الأيام القادمة

1

كلمات تفطر القلب .. زميل المسعف محمد البشتاوي ينعاه

المحروقات

خبير لـ الوكيل : هكذا ستتغيّر أسعار البنزين والديزل بالاردن هذا الاسبوع

عمل2

جامعات ومؤسسات حكومية تعلن عن فرص عمل

أخبار متعلقة
1719255996559

الزي الأردني التقليدي أيقونة مميزة في بيوت الأزياء المصرية

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

1717860647633

العقبة.. تطور ملحوظ في جميع القطاعات

64d71897851cd

مكافحة الأوبئة يصدر مجموعة من التوصيات للتعامل مع موجة الحر

الدفاع المدني 3

حادث سير في عمان .. والسبب “تغيير المسرب المفاجئ” !

2202420144051148785468

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة