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الخميس، 01-06-2023 07:06 م

فيديو - محمد عبده وعمر العبداللات في حضرة الملوك

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنانان محمد عبده وعمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، مساء اليوم الخميس، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف، وذلك في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله في القصور الملكية الأردنية العامرة.

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وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه: "عمّان غـرّد جـوّها بالتلحين.. وتمازجت جبال عمّان غنوة/ غنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)، فيما بدا السرور والابتهاج واضحاً على وجوه الحضور بهذه المناسبة الملكية السعيدة.

 





 




 

 


 

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