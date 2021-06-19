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السبت، 19-06-2021 02:55 م

فيديو ينتشر بسرعة البرق لبائع 'بسطة' خلال حديثه مع خريج في موكب للاحتفال به -شاهد

بسطة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مقطع "فيديو" ، لمواطن ، يبيع على "بسطة" للخضار والفواكه ، يتحدث لشخص أثناء موكب احتفال طالب جامعي بتخرجه .

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وقال المواطن " معلم قبل 6 سنين كنت زيك وهيني على البسطة .. بستناك" .

 

وقد انتشر المقطع كالنار في الهشيم في زمن قياسي ، ولاقى كلام المواطن الترحيب ، دلالة على واقع حملة الشهادات الجامعية في المملكة ، حيث يتوجّهون إلى العمل بعيدا عن شهاداتهم .

 

 

"الفيديو" بالرغم من دقائقه القليلة ، إلا أنه كان معبّرا وتناقله المواطنون على صفحاتهم وعلى "الواتساب" .

 

ويشهد الأردن خلال الفترة الحالية ارتفاعا في نسبة البطالة بين صفوف الشباب خاصة فئة خريجي الجامعات .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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