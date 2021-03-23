فيديو يوثق مشاهد مرعبة لمرضى كورونا من غرف العناية المركزة بالأردن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وثق مقطع فيديو من داخل أحد أقسام علاج مصابي "كورونا" لحظة تكفين أحد المتوفين بعد صراع مع الفايروس؛ إلى جانب وجود مرضى آخرين على أجهزة التنفس منذ أيام.



أحد الأطباء علق على ما يحدث من صراع مع الفايروس داخل القسم قائلاً: " والله قد لا تسعفنا الكلمات في وصف ما نراه هنا، لو شافوا هالمناظر صدقاً بلتزموا الناس، كان ما بتشوف التجمعات بالشارع، واصفاً ما يحدث بأنه وباء وبلاء وجائحة".



وأضاف: "حالات الوفاة، الناس اللي ع جهاز التنفس لأيام، وقلق الأهل عليهم، وحالتنا النفسية لما نخسر مريض ورا مريض ورا مريض، احنا بطلنا عايشين حياتنا، بنروح ملناش نفس ناكل مش قادرين ننام".

اضافة اعلان





