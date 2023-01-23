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الإثنين، 23-01-2023 11:57 ص

فيلم تسجيلي يستعيد ذكرى الفنان الراحل متعب السقار

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الوكيل الإخباري - استذكر فنانون وعاملون في الساحة الفنية والإعلامية زميلهم الفنان الراحل متعب السقار، بحفل إطلاق الفيلم التسجيلي "أتعبتنا يا متعب" الذي أقيم بمناسبة ذكرى ميلاده، مساء أمس الأحد في المركز الثقافي الملكي.

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وقالت راعية الحفل، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن السقار لم يكن فناناً يحمل صوتاً جميلاً فقط، بل صاحب رسالة فنية، مضيفة "متعب صاحب فكر ومدرسة فنية متفردة، ترك إرثاً يستحق الاحتفاء به، فهو قدم الأغنية التراثية الأردنية بشكل استثنائي دخل بها البيوت الأردنية جميعها، فهو من رواد الغناء الأردني الذين يشار إليهم بالبنان".


بدوره، أكد نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، أن الفنان الراحل ركيزة أساسية في تاريخ الفن الغنائي الأردني، مضيفا "قدم متعب فناً خلاقاً أخذ الجمهور بصوته إلى التراث، فقد كان يحمل في أغانيه خطاب الدولة الأردنية، مقدماً الفن السياسي والثقافي والفني المعبر عن الناس".

 

 


 




 

 


 

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