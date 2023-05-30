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الثلاثاء، 30-05-2023 01:18 م

في أي سيارة سيُزف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ؟ - صور

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي- تساءل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السيارة التي سوف يزف فيها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، خلال موكب الزفاف الذي سيقام يوم الخميس القادم في العاصمة عمان.

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وتوقع متابعون أن تكون السيارة التي سيزف فيها ولي العهد واحدة من السيارات الخاصة بالعائلة المالكة والتي استُخدمت في مناسبات وطنية رسخت بقلوب واذهان الأردنيين منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، او التي استخدمها جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات وطنية وتاريخية تابعها الأردنيين بشغف عبر مسير مهيب للموكب الملكي الأحمر تتوسطه سيارات جلالته.

 

ومن هذه السيارات : مرسيدس بنز 220 كابريوليه، والتي كان قد زُف فيها الملك الحسين بن طلال رحمه الله، والتي تعتبر من أفخم وأندر السيارات في العالم.


وتُعد الـ "كابورليه 220 مرسيدس بنز"، موديل نادر يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ، ولها أهمية وجدانية عند الملك عبد الله الثاني كونها السيارة التي استخدمت عام 1961 في زفاف والده الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ووالدته سمو الأميرة منى الحسين.


كما تم استخدام هذه السيارة خلال مراسم استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لاخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية عند زيارته الأولى للأردن في العام 2015 وكانت هذه زيارة الملك سلمان الاولى للأردن منذ توليه الحكم .



- السيارة الثانية هي (لينكولن كونتيننتال) موديل 1961. 
وتتميز هذه السيارة بتصميم فريد يجمع ما بين مزايا السيارات المكشوفة والمغلقة ذات المقاعد الخلفية و الامامية والأربعة أبواب التي تفتح متعاكسة، و تعد هذه السيارة من اجود الطرازات التي أنتجتها شركة فورد على الاطلاق.


لهذه السيارة تاريخ طويل في المناسبات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية ، والتي رسخت في ذاكرة الأردنيين إبان حفل زفاف جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا المعظمين ، وكذلك حفل تتويجهما ، كما استخدمها جلالة المغفور له الملك الحسين في افتتاح البرلمان عام ١٩٨٦.


وسيقام زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين يوم الخميس المقبل 1 حزيران، ومن المقرر أن تقام مراسم عقد القران في قصر زهران العامر ثم ينطلق الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية.



 




 

 


 

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