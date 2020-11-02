في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ارتفعت اعداد اصابات كورونا في المملكة خلال الاسبوع الماضي بشكل كبير حيث سجلت على مدى عدة ايام اكثر من 3 الاف حالة بالاضافة الى عشرات الوفيات .

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هذا العدد الكبير من الاصابات شمل شخصيات رفيعة المستوى في المملكة خلال اقل من اسبوع ففي يوم الاثنين الماضي أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء بعدها اعلان اصابة مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية وعدد من افراد اسرته بالفيروس وفق ما اعلنه مركز ادارة الازمات الخميس الماضي .

ويوم الامس الاحد اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي اصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة بفيروس كورونا .



