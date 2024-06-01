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السبت، 01-06-2024 12:28 م

في ذكرى زفاف ولي العهد .. أول صور للأميرة رجوة بالحمل

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الوكيل الاخباري - يصادف اليوم 1 حزيران ذكرى زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة.

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وتداول النشطاء في هذا اليوم أول صور للأميرة رجوة بالحمل الذي كان سبق وتم الإعلان عنه بشكل رسمي في 10 نيسان الماضي.


ومع اقتراب قدوم المولود الأول لـ ولي العهد.. أشار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مقابلة مع قناة العربية، إلى أنه وزوجته متحمّسان لقرب قدوم المولود، مؤكدًا أن "كل شيء سيتغير مع الأولاد".


وعن توقعاته لشعور الأبوة، قال: "لا أعلم ماذا عليّ أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء أغراض منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".


وتابع أن حياته تغيرت إلى الأفضل، واصفاً عثوره على شريكة حياته بأنه "نعمة كبيرة".

 




 




 

 


 

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