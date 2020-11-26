الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

مديرية الامن العام تحذر المواطنين

في سابقة غريبة من نوعها بالمملكة .. تزوير فحوصات كورونا لغايات السفر

برقيات تعاكس التوقعات

اربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

أسعار الذهب الخميس 26/11/2020

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

وفيات الخميس 26/11/2020

الخميس، 26-11-2020 02:05 م

مقابل مبالغ مالية

في سابقة غريبة من نوعها بالمملكة .. تزوير فحوصات كورونا لغايات السفر

امن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، أن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي بقيام أحد الاشخاص بتزوير فحوصات لفيروس كورونا لاشخاص من جنسيات مختلفة لغايات السفر .

اضافة اعلان

واضاف السرطاوي ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري"  انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات القاء القبض على ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بتزوير فحوصات كورونا مقابل مبالغ مالية .


وأهاب بالجميع عدم التعامل مع مثل اولئك الأشخاص .

 

وأضاف " عند الحاجة لاجراء الفحص المخبري التوجه للمختبــرات الطبية المعتمدة والمرخصة كي لا يقعوا فريسة للاحتيال".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202023173019615173721

اربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

main_image5bea94c57be2b

الأمانة تعلن حالة الطوارئ بسبب الحالة الجوية

وكيل

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

5773abf4f2b7c372065b4a38893431cd

توزيع حقائب صحية للحد من انتشار كورونا في عجلون

127511014_2804122723189308_8016145483234115860_n

وفاة نقيب أصحاب محلات الأفراح والمناسبات

B-1

تصريح هام حول عودة الطلبة للجامعات

أخبار متعلقة
10202022201643546744820

تصريح حكومي هام حول عودة الحظر الشامل الطويل

امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

معلومات_عن_مدينة_السلط

بلدية السلط تبدأ بتسمية وترقيم الشوارع والمباني

3202020221921905877151

النعيمي: جائحة كورونا أثرت سلبا على قطاع التعليم

main_image5f99544e4b6a1

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

10202025205041231468140

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة