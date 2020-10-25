في ظل استمرار التعلم عن بُعد .. رسالة عاجلة من طلبة التوجيهي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع مرور ايام الفصل الدراسي الاول يوما بعد يوم تتفاقم مشكلة تلقي التعليم لدى طلبة الثانوية العامة لانقطاعهم عن التعلم الوجاهي .

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طلبة في الثانوية العامة اشتكوا للوكيل الاخباري سوء تلقيهم للتعليم عبر المنصة المخصصة للتعلم عن بُعد مشيرين الى ان هذه المرحلة مفصلية في حياة اي طالب ويجب مراعاة ذلك .

وطالب الطلبة وزارة التربية والتعليم باعادة فتح المراكز الثقافية بشكل عاجل لتلقي الدروس بشكل وجاهي كونها مكملة لدور المدرسة وذلك بعد قرار اغلاق المدارس حتى نهاية الفصل الحالي .

من ناحية اخرى اجرى الوكيل الاخباري استطلاعا للراي حول تقييم الطلبة واولياء الامور لمنصة درسك وكانت الغالبية العظمى من المشاركين بالتصويت غير متفائلة بالمنصة وابدت ملاحظات كثيرة عليها .



