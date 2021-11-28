في ظل الحالة الوبائية.. المومني: تنسيق مع الجهات الصحية حول اشتراطات الترشح والاقتراع

الوكيل الإخباري - اكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني استعداد الهيئة التام لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية وامانة عمان، مشيراً الى انها ستجرى جميعها في يوم واحد، في الثاني والعشرين من شهر اذار القادم.

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ورداً على استفسار "الوكيل الاخباري" حول الشروط الصحية التي ستضعها الهيئة للترشح والاقتراع في ظل جائحة كورونا، اكد المومني ان اي قرارات ستصدر عن الهيئة ستتوائم بشكل كامل مع الوضع الوبائي الذي تُعلن عنه الجهات الصحية، ويتوافق مع القرارات الناظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة الجانب الصحي حفاظا على سلامة المشاركين في الانتخابات.



وبين أن الهيئة تتحضر منذ اكثر من عام لإجراء الانتخابات، إيمانا منها بالدور الكبير والعميق والمسؤولية التي تقع على عاتقها، حيث قامت الهيئة بتدريب الكوادر على إجراء الانتخابات، مشيرا أن تدريب الكوادر سيستمر حتى يوم الاقتراع.