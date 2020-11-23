الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 12:35 م

بتوجيهات ملكية سامية

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

الامن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أكد قائد قوات الدرك العميد الركن وليد قشحه أن مديرية الأمن العام ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق التوجيهات الملكية الحكيمة، لتعزيز سيادة القانون وحماية المقدرات الوطنية، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري".

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وأضاف، أن مديرية الأمن العام وبعد عملية الدمج والخطوات الناجحة في هذا المجال أصبحت أكثر قوة وقدرة على الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد، واتباع إجراءات أمنية من أجل حماية المواطنين ، بطرق كفيلة بذلك.

وبين العميد قشحه، في المحاضرة التي ألقاها، الإثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية، بحضور آمر كلية الدفاع  العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ، وأعضاء هيئة التوجيه  بعنوان "استخدام القوة لأغراض الأمن الداخلي ، الأبعاد الدستورية والقانونية والأهداف ، الأدوات والوسائل والطرق" إن منظومة الأمن الوطني تعمل وفق تكامل في الأدوار وتنسيق دائم على كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية.

وقال العميد قشحه : " أن مديرية الأمن العام تستلهم رسالتها الأمنية النبيلة من رسالة الدولة الأردنية في الحفاظ على الإنسان وصون كرامته، وهذا ما يوجهنا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية".

 

 

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