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الأحد، 23-05-2021 02:43 م

1200 حالة تراجع المستشفى الميداني يوميا

قائد المستشفى الميداني بغزة لـ الوكيل : وصول سارة وفرح خلال يومين

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد قائد المستشفى الميداني الأردني/66 في قطاع غزة، العقيد الركن فارس الحنيطي، ان الطفلتين فرح (8 سنوات) وسارة (4 سنوات) تتواجدان في مجمع الشفاء الطبي بالقطاع، حيث تتلقيا العلاج اللازم لحالتهما .

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وأشار العقيد الركن الحنيطي ، الأحد، في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التوجيهات الملكية السامية ساهمت في التخفيف من طأة معاناة عائلتيهما ، جرّاء قصف الاحتلال لمنزليهما، إثر عدوان الاحتلال.

 

وبيّن ، أنه يتم اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة، ليُصار إلى نقلهما خلال اليومين القادمين إلى مدينة الحسين الطبية ، بعد توجيهات ملكية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، بالاستجابة لمناشدتي الطفلتين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهران مدى معاناتهما جرّاء الإصابات البالغة التي تعرّضتا لها.

 

" يتم مراجعة المستشفى الميداني في غزة ، يوميا نحو 1200 حالة من أهالي القطاع ، وقد تمّ إجراء 3 عمليات منذ صباح اليوم الأحد ، وسيتم إجراء 4 عمليات مساء، وما زال المستشفى يواصل آداء مهامه من منطلق الوِقفة مع الأشقاء في غزة ، دعما لصمودهم " ، وفق الحنيطي .

 

وعرّج في معرض حديثه على مدى الامتنان والاحترام من أهالي القطاع للملك عبد الله الثاني ، والأردنيين ، لوقفته الداعمة والمستمرة مع الفلسطينيين ، وقال " هنالك محبة واضحة من أهالي غزة للأردن قيادة وشعبا".

 

 

 

 




 

 


 

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