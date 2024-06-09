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الأحد، 09-06-2024 07:08 م

قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

احسان شردم


الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله قائد سلاح الجو الملكي الاردني السابق الفريق المتقاعد إحسان شــردم.اضافة اعلان


شردم من مواليد عمان في العام 1938، وقد درس الثانوية في الكلية العلمية الإسلامية، وانضم الى سلاح الجو الملكي في بداية عام 1959، وتخرج من كلية سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1963، وتخرج بتميز من كلية الحرب الجوية لسلاح الجو الأمريكي.

منح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعه كلامازو الأمريكية نظراً لإنجازاته وسعيه للسلام في الشرق الأوسط.

‏وكان قائداً لسلاح الجو الملكي الأردني عام 1983، وتم ترفيعه لرتبة فريق في 31/1/1992 الى أن أحيل على التقاعد عام 1993، وعين مستشاراً للمغفور له الملك حسين بن طلال.

وعمل في المجال المدني كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وعين عضوا في مجلس الاعيان 24.

‏يحمل عدداً من الأوسمة الأردنية والعربية والإسلامية الرفيعة من الدول الشقيقة والصديقة من ضمنها وسام الاقدام العسكري ونوط الشجاعة العراقي .

 




 

 


 

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