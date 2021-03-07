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الأحد، 07-03-2021 03:23 م

قائمة بالتشكيلة النهائية لحكومة بشر الخصاونة - اسماء

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون قائمة لاسماء التعديل الثاني على حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  ، يشار انه لم تصدر القائمة بشكل رسمي بعد .

وتالياً الاسماء : 


1 - يعين معالي المهندس محمد جميل النجار وزيرا للمياه والري

2- يعين معالي السيد علي حمدان العايد وزيرا للثقافة

3 - يعين معالي المهندس وجيه عزايزة وزيرا للنقل

4 - يعين معالي الدكتور احمد الزيادات وزيرا للعدل

5 - يعين معالي المهندس خالد الحنيفات وزيرا للزراعة

6 - يعين معالي الدكتور محمد ابو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

7 - يعين معالي السيد محمود الخرابشة وزيرا للدولة للشؤون القانونية

8 - يعين معالي الدكتور معن القطامين وزيرا للعمل

9 - يعين معالي المهندس صخر دودين وزيرا للدولة لشؤون الاعلام

10 - يعين معالي السيد مازن الفراية وزيرا للداخلية

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