قائمة بالتشكيلة النهائية لحكومة بشر الخصاونة - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون قائمة لاسماء التعديل الثاني على حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، يشار انه لم تصدر القائمة بشكل رسمي بعد .
وتالياً الاسماء :
1 - يعين معالي المهندس محمد جميل النجار وزيرا للمياه والري
2- يعين معالي السيد علي حمدان العايد وزيرا للثقافة
3 - يعين معالي المهندس وجيه عزايزة وزيرا للنقل
4 - يعين معالي الدكتور احمد الزيادات وزيرا للعدل
5 - يعين معالي المهندس خالد الحنيفات وزيرا للزراعة
6 - يعين معالي الدكتور محمد ابو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
7 - يعين معالي السيد محمود الخرابشة وزيرا للدولة للشؤون القانونية
8 - يعين معالي الدكتور معن القطامين وزيرا للعمل
9 - يعين معالي المهندس صخر دودين وزيرا للدولة لشؤون الاعلام
10 - يعين معالي السيد مازن الفراية وزيرا للداخلية