قائمة بالتشكيلة النهائية لحكومة بشر الخصاونة - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون قائمة لاسماء التعديل الثاني على حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، يشار انه لم تصدر القائمة بشكل رسمي بعد .



وتالياً الاسماء :





1 - يعين معالي المهندس محمد جميل النجار وزيرا للمياه والري



2- يعين معالي السيد علي حمدان العايد وزيرا للثقافة



3 - يعين معالي المهندس وجيه عزايزة وزيرا للنقل



4 - يعين معالي الدكتور احمد الزيادات وزيرا للعدل



5 - يعين معالي المهندس خالد الحنيفات وزيرا للزراعة



6 - يعين معالي الدكتور محمد ابو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي



7 - يعين معالي السيد محمود الخرابشة وزيرا للدولة للشؤون القانونية



8 - يعين معالي الدكتور معن القطامين وزيرا للعمل



9 - يعين معالي المهندس صخر دودين وزيرا للدولة لشؤون الاعلام



10 - يعين معالي السيد مازن الفراية وزيرا للداخلية

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