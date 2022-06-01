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الأربعاء، 01-06-2022 04:52 م

قادري: مبيعات قطاع الجلدية والمحيكات تعود إلى مستوياتها الطبيعية

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الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، أن مبيعات القطاع بالسوق المحلية عادت إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل جائحة فيروس كورونا، لتسجل نموا بنسبة 25 بالمئة.

وأشار قادري في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن حصة القطاع ارتفعت إلى ما نسبته 43 بالمئة، من إجمالي الاستهلاك المحلي، لتصل لما يقارب 280 مليون دينار، نظرا لعودة القطاعات الاقتصادية والمدارس إلى نشاطها وأعمالها.

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