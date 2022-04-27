قاضي القضاة: محاكم التنفيذ الشرعية مفتوحة خلال العيد

الوكيل الإخباري - أعلن قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن محاكم التنفيذ الشرعية ستستمر بتقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك للحالات الطارئة.

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وقال الربطة في بيان اليوم الأربعاء، إن محاسبي التنفيذ سيعملون في المكتب المخصص لهم لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام على مدى 24 ساعة، مشيرا إلى التعميم على جميع المحاكم الشرعية لإتاحة الخدمات والتسهيل على المراجعين ومراعاة لظروفهم.



يذكر أن دائرة قاضي القضاة زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد للتنسيق.



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