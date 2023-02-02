الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 05:11 م

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

4202227135251711138332


الوكيل الاخباري - تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، اليوم الخميس، سير العمل في المبنى الجديد لمحكمة مأدبا الشرعية، في إطار نهج التواصل المباشر مع الميدان.

واستمع الربطه، بحضور مدير المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور سميح الزعبي، إلى إيجاز قدمه أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف عن أعمال المحكمة الشرعية (القضايا، التوثيقات، التنفيذ، التركات، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري)، واحتياجاتها وحجم القضايا والمعاملات بمختلف اختصاصاتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320228225635595017651

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

8202217205524265698025

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

35c7e9f6-154b-43ab-94ac-e3b30acb998f-1536x1135

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

54def4fe40395121df0fef4366c60e76

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

Yusef-Aasi-730x438

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

63dbb5b49327d

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

أخبار متعلقة
husain

جلسة تعريفية في مادبا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

518512

المياه: إزالة 4 اعتداءات في مأدبا

1675070450441

الربطة: 12 مليون دينار ايرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام

746665f3-d3bc-4157-b61f-f816c8c827f1

ضبط اعتداء على خط مياه ناقل غرب مأدبا - صور

1674907383866

وزير الصناعة يلتقي ممثلي القطاع التجاري في مأدبا

وفيات web 2

التربية تنعى وفاة المرشدة التربوية سوزان المعايعة