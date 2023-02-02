قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

الوكيل الاخباري - تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، اليوم الخميس، سير العمل في المبنى الجديد لمحكمة مأدبا الشرعية، في إطار نهج التواصل المباشر مع الميدان.



واستمع الربطه، بحضور مدير المحاكم الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور سميح الزعبي، إلى إيجاز قدمه أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف عن أعمال المحكمة الشرعية (القضايا، التوثيقات، التنفيذ، التركات، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري)، واحتياجاتها وحجم القضايا والمعاملات بمختلف اختصاصاتها.

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