قاضي القضاة يدعو لتوفير متطلبات تحقيق العدالة

الوكيل الاخباري -

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تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، الاثنين، سير العمل في محاكم صويلح الشرعية، “القضايا، التوثيقات، التنفيذ” والخدمات المقدمة فيها، واستمع إلى شرح من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع، حول المعاملات والإجراءات المتبعة.وشدد سماحته على ضرورة تقديم الخدمات الفضلى لمتلقيها، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين، وزيادة الاعتماد على بطاقة الاسرة الإلكترونية، داعيا لتوفير متطلبات تحقيق العدالة بمفهومها الشامل، من خلال السرعة في الإجراءات، واستدامة تقديم الخدمات وانجاز المعاملات ضمن الأطر الزمنية المتاحة ضمن حزمة متكاملة من المشاريع.وأكد سماحته خلال الزيارة ضرورة التقيد بالإجراءات والبروتوكول الصحي المتبع في المحاكم الشرعية، للحفاظ على سلامة المراجعين والكادر الوظيفي من انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا.