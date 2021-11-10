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الأربعاء، 10-11-2021 04:57 م

قاضي القضاة يفتتح محكمة ناعور الشرعية

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الوكيل الإخباري- افتتح سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، مبنى محكمة ناعور الشرعية.

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وقال الربطة، خلال حفل الافتتاح، "إن احتفالنا بافتتاح مبنى المحكمة الشرعية في لواء ناعور، ونحن نتفيأ ظلال ذكرى المولد النبوي الشريف بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئويتها الأولى، ليكون شاهداً على الإنجازات المتتالية التي تشهدها المملكة على الصعد كافة وفي جميع الميادين برعاية هاشمية مباركة".


وأضاف أن "افتتاح هذه المحكمة هو استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وإنفاذاً لخطة الدائرة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة مناسبة للتقاضي ولمتلقي الخدمة، وتيسيراً لسبل الوصول للعدالة".


وأكد سماحته أن دائرة قاضي القضاة تعمل بكامل طاقتها على تطوير أعمالها من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها، وبما يحقق معايير العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الدائرة قامت بإنشاء قصر عدل شرعي في محافظة الزرقاء، ويجري إنشاء قصر عدل شرعي في محافظة العقبة، وبصدد إقامة قصور عدل شرعية في محافظتي الكرك وإربد، بالإضافة إلى التوجه لاستئجار مبان حديثة لمحاكم أخرى.

 

وأشار الربطة إلى أن تكامل الخدمات بين مؤسسات الدولة ضرورة للوصول إلى استجابة سريعة وفضلى، منوها إلى أن المجتمع المحلي شريك رئيس ورديف لمؤسسات الدولة في مساعيها الرامية لتحسين الأداء والخدمة، لافتاً إلى أن القضاة الشرعيين على اختلاف مواقعهم والعاملين في المحاكم الشرعية يشكلون منارة للحق وميزانا للعدل.

 




 

 


 

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