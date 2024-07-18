قاطرة بخارية في معان لتنشيط الحركة السياحية

الوكيل الاخباري - انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وتلبية لها ، قامت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع الشركة الاردنية لاحياء التراث و القوات المسلحة الأردنية بنقل إحدى قاطراتها البخارية إلى مدينة معان وتحديداً إلى قصر الملك المؤسس ، وذلك بهدف تفعيل المنطقة وتسيير القطار في تلك المنطقة لتكون من المناطق الحيوية في المجال السياحي وجذب السياح من الداخل والخارج ، من خلال رحلات سياحية وترفيهية لتنمية المنطقة ودفع العجلة الإقتصادية فيها والمحافظة على الارث التاريخي من حيث المقتنيات النادرة والتي كانت تستخدم اثناء رحلات قطار الحج اضافة الى القاطرة البخارية .

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