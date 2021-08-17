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الثلاثاء، 17-08-2021 11:36 م

قانون الأحزاب المقترح حدد عدد الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد

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الوكيل الاخباري - أعلن عضو لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رمضان الرواشدة، الثلاثاء، أن قانون الأحزاب المقترح حدد عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب الجديدة بـ 300 كحد أدنى، على أن يُعقد مؤتمر الحزب بعد عام.اضافة اعلان


واشترط القانون المقترح انتساب ألف شخص بالحزب على أن يكونوا موزعين على 6 محافظات على الأقل، منهم 20 % شباب دون سن 35 ، و 20% نساء، وفق تصريح الرواشدة لبرنامج "صوت المملكة".

وتطرق القانون المقترح لمسألة اندماج الأحزاب في حزب يؤسس باسم جديد، عند العجز عن الإيفاء بالشروط، وفق الرواشدة.

 




 

 


 

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