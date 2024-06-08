قبل وصوله إلى الاسواق .. ضبط 120 طن من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية

الوكيل الاخباري - ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق كمية من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية قدرت بنحو 120 طن معد لغايات التعليب في إحدى المنشآت الغذائية.

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وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن جهود المؤسسة الرقابية الاستباقية للحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة والتصدي لأي محاولات للتلاعب في سلامة الغذاء أدت إلى ضبط لحم التونا المجمد قبل تعبئته في العبوات المعدنية المخصصة للتعليب حالت دون وصول المنتج إلى الأسواق.



وأضاف، أن المؤسسة باشرت إجراءات إتلاف كامل الكمية المضبوطة، حيث تم التحفظ عليها تمهيداً لإتلافها حسب الأصول وتحويل المنشأة صاحبة العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مشدداً على أن الجولات الرقابية التي تنفذها المؤسسة مستمرة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، مع اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.



ويذكر أن العملية النوعية جاءت استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين وضمن الحملة الرقابية والتوعوية التي تنفذها المؤسسة بالتزامن مع موسم الصيف والتي تتضمن تكثيف عمليات مراقبة وتتبع المواد الغذائية والمتابعة الحثيثة لممارسات تخزين المواد الغذائية ومراعاة ظروف تخزين المواد المبردة والمجمدة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة .

