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السبت، 03-09-2022 11:29 ص

قبول الطالبة ذكى بتخصص الطب في العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي قبول الطالبة ذكى بسام حراحشة في تخصص الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن المقاعد المخصصة للطلبة أوائل المحافظات كونها الأولى على محافظة عجلون بمعدل 99%.

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وأضافت الوزارة  أن يحق للطالبة نهاية الفصل الأول القادم الحصول على منحة كاملة تغطي الرسوم الجامعية كونها الأولى على اللواء .


ونوهت أنه تم التأكد من انطباق الشروط على الطالبة ومراجعة خياراتها في طلب الالتحاق وقد تواصل صباح اليوم السبت وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس مع والد ذكى مبشراً لها بتحقق حلمها الذي حفرت في الصخر وواجهت قسوة ظروف الحياة لتحققه بكل جدارة.


 




 

 


 

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