قبول جميع الطلبة المعيدين الحاصلين على معدل 98% فما فوق في تخصصي الطب وطب الأسنان

الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء، عن النتائج النهائية للطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022.

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وأكدت الوحدة في بيان، "قبول جميع الطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) الحاصلين على معدل (98%) فما فوق في تخصصي الطب وطب الأسنان وحسب خياراتهم في الطلب الإلكتروني للمنافسة على الشواغر".



وأشارت إلى "الإعلان عن كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوحدة".



و"للتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين)"، دعت الوحدة إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة.

ودعت كذلك، الطلبة المرشحين، "مراجعة الجامعات صباح الخميس المقبل 28 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي لاستكمال إجراءات القبول".

