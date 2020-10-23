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الجمعة، 23-10-2020 10:32 م

قبول 1250 طالبا للدراسة على حساب مكرمة المعلمين

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن قبول 1250 طالبا وطالبة كعدد إضافي للدراسة في الجامعات الرسمية على حساب المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين.

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وبحسب بيان للوزارة الجمعة، يصبح عدد المقبولين من أبناء المعلمين على حساب المكرمة الملكية للعام الدراسي الجامعي 2020 / 2021 هو 3703 طالبا وطالبة، أي أن نسبة المقبولين على حساب المكرمة في الجامعات الرسمية من أبناء المعلمين للعام الدراسي الجامعي الحالي هي 7.7% أي بزيادة 2.7% عن النسبة المقررة وهي 5%.


علما أن عدد المقبولين الكلي في الجامعات الرسمية لهذا العام هو 47958 طالبا وطالبة من ضمنهم الطلبة الذين أساؤوا الاختيار.

 

وأكدت الوزارة أنها ستعلن قريبا كافة التفاصيل بعد اجتماع لجنة البعثات.


 




 

 


 

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