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الخميس، 10-11-2022 12:37 م

قبول 264 طلب ترشح لانتخابات غرف التجارة

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب قبول 264 طلب ترشح لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، فيما رفضت 4 طلبات  لأسباب تتعلق في نقص الوثائق مثل عدم المحكومية، ورخصة المهن، وتغيير قطاع، وعدم الحضور شخصيا عند تقديم الطلب، وعدم إرفاق وصل مالي.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنها أعلنت عن جميع الإجراءات الناظمة لعملية الترشح للانتخابات، قبل الموعد المقرر للترشح بتاريخ 2022/11/3 والتي تستند إلى قانون ونظام غرف التجارة النافذ.

 

وأضافت أنها تعاملت مع المدد القانونية المتعلقة بمرحله الترشح بشفافية تامة، وفقا للإطار الزمني الناظم لعملة الترشح، حيث أنه لم يقبل أي طلب ترشح أو معززات لهذا الطلب بعد إغلاق باب الترشح.

 
وشددت الهيئة على أن لجان الإشراف تتمسك بالالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة، وأنه لا أحد يستطيع مخالفة التعليمات المحددة لمواقيت مراحل العملية الانتخابية الضامنة لعدالة المنافسة، مؤكدا على تمسك الهيئة بالقانون فيصلا في جميع إجراءاتها.

وبينت أن جميع الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تضمن معايير النزاهة والحياد في أي انتخابات تديرها وتشرف عليها، وأنها تتمسك بعدالة منح الفرص للمتنافسين، وأن أي مرشح متضرر من حقه تقديم الاعتراض لدى لجنة الإشراف، المشكلة من قبل الهيئة في غرف التجارة.

 

 

 




 

 


 

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