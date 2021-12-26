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الأحد، 26-12-2021 01:28 م

قبول 308 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي

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الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، تقرير القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي.

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وأشار التقرير، الى أن عدد الطلبة الكلي المقبول على نظامي القبول الموحد والتجسير المتقدمين للّجنة الطبية المشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمختصة بمراجعة التقارير الطبية المقدمة من الطلبة ذوي الإعاقة بلغ 308 طلاب، بينما لم يستكمل 3 منهم الإجراءات الرسمية والأوراق المطلوبة.


وبحسب التقرير توزع الطلبة المستكملين للإجراءات الرسمية والأوراق المطلوبة والبالغ عددهم (305)، إلى 222 طالب وطالبة متقدمين على نظام القبول الموحد للعام الجامعي 2021/2022 منهم (117) ذكور و(105) إناث.

 

وتطابقت الشروط على (182) طالب وطالبة ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة بموجب اللجنة المشكلة من قبل وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2021/2022، في حين لم يتطابق (40) طالب وطالبة من إجمالي أعداد الطلبة ذوي الإعاقة المتقدمين ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة.

 

وبلغ توزيع الطلبة على أقاليم المملكة الثلاث، (133) طالب وطالبة ضمن إقليم الوسط، و40 طالب وطالبة ضمن إقليم الشمال، و(9) طالب وطالبة ضمن إقليم الجنوب، كما توزع إلى 83 طالب وطالبة متقدمين على نظام التجسير، وطابق 19 طالب وطالبة ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة بموجب اللجنة المشكلة، في حين لم يطابق 64 طالب وطالبة الترتيبات، حيث بلغ توزيعهم على أقاليم المملكة الثلاث، (11) طالب وطالبة ضمن إقليم الوسط، وطالبين ضمن إقليم الشمال، و(6) طلبة ضمن إقليم الجنوب.


ووصل العدد الإجمالي للطلبة ذوي الإعاقة المطابقين للمعايير المعتمدة لنظامي القبول الموحد و التجسير للعام الجامعي 2021/2022، (201) طالب وطالبة.

 

و كان توزيعهم حسب نوع الإعاقة كما يلي: 58 متقدما من ذوي الإعاقة البصرية، 94 متقدما من ذوي الإعاقة الحركية، 49 متقدما من ذوي الإعاقة السمعية.


ويتوزع الطلبة المقبولين في القبول الموحد لدى (9) جامعات رسمية، وتراوحت معدلاتهم بين (65.1% 99.15%)، حيث تم توزيع الطلبة ذوي الإعاقة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الرسمية للعام الجامعي 2021/2022 حسب النوع الاجتماعي، والذي تمثل على النحو التالي الجامعة الأردنية: (48 ذكور،52 إناث)، الجامعة الهاشمية: (12 ذكور، 9 إناث)، جامعة البلقاء التطبيقية (6 ذكور، 5 إناث)، جامعة الطفيلة التقنية ( 0 ذكور، 1 إناث)، جامعة العلوم الإسلامية: (0 ذكور، 1 إناث)، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: (7 ذكور، 7 إناث)، جامعة اليرموك: (14 ذكور، 8 إناث)، جامعة آل البيت: (3 ذكور، 1 إناث)، جامعة مؤته: (5 ذكور، 3 إناث).

 

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