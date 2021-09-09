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الخميس، 09-09-2021 05:49 م

قبول 47641 ألف طالب جامعي من خلال القبول الموحد

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 9 /9 /2021 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022 موزعة على (554) تخصص تم تضمينها في طلب القبول الموحد.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها العدد الذي تم اقتراحه من قبل كل جامعة، والعدد الذي تم التنسيب به من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية ومعايير الاعتماد الخاص لكل تخصص إضافةً إلى أعداد الطلبة الذين تخرجوا من كل جامعة نهاية الفصل الدراسي الصيفي، مع الأخذ بعين الاعتبار تخفيض العدد المقرر للقبول في العديد من التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة تتفاوت بين (25%) إلى (30%).

وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول هذا العام (47641) طالباً وطالبة ، وهو عدد أكبر من العدد الذي تم ترشيحه للقبول في العام الجامعي الماضي 2020 / 2021 حيث بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول للعام الماضي قرابة (42513) طالباً وطالبة . 

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