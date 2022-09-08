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الخميس، 08-09-2022 08:01 م

قبيلات تتفقد سير العملية التعليمية بتربية الطيبة والوسطية

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الوكيل الإخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات اليوم الخميس، سير العملية التعليمية وعدداً من مدارس مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية بمحافظة اربد .اضافة اعلان


وشملت الجولة مدرستي كفرعان الثانوية المختلطة وفاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات .

والتقت قبيلات خلال الجولة التي رافقها خلالها النائب خالد الشلول ومدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية يونس الخطايبة، وأعضاء بمجلس المحافظة والوجهاء عن منطقة كفر عان في مدرسة كفرعان، عددًا من وجهاء وأهالي المنطقة، واستمعت لملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يخص العملية التعليمية .

وأوعزت قبيلات، بتسريع تجهيز الوثائق الخاصة بإضافة 6 غرف صفية عمودية لمدرسة كفرعان ووحدة صحية، بهدف فصل الصفوف الأساسية الدنيا عن الصفوف المتوسطة والعليا في المدرسة.



 




 

 


 

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