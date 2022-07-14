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الخميس، 14-07-2022 05:29 م

قبيلات تدعو لبذل الجهود لإنتاج 10 الآف مقعد للعام الدراسي المقبل

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، ضرورة بذل الطاقة القصوى في إنتاج المقاعد المدرسية لتلبية احتياجات المدارس في المديريات كافة، تنفيذا لخطة الوزارة في إنتاج 10 آلاف مقعد مدرسي لمختلف الأعمار للعام الدراسي المقبل.

وأشارت خلال زيارتها، اليوم الخميس، مركز الأجهزة المخبرية ومستودعات الأثاث المدرسي، التابع للوزارة؛ للوقوف على آليات العمل المتبعة في المستودعات وتجهيزات الأثاث المدرسي، ومدى ملاءمتها واستجابتها لخطط الوزارة، والوقوف باكرا على واقع التجهيزات والاستعداد للعام الدراسي المقبل، إلى إنتاج 4000 مقعد في المدارس الصناعية.

ودعت خلال اطلاعها على ورش صيانة وإنتاج المقاعد المدرسية إلى أهمية استثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة بأفضل صورة ممكنة، وتضافر الجهود كافة لتحقيق أهداف الوزارة وخططها التطويرية التي تنفذها، وتوفير الخدمة والبيئة التعليمية الملائمتين للطلبة.

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