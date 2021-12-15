قبيلات تفتتح منتدى السياسات التعليمية

الوكيل الاخباري - افتتحت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات مندوبة عن وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الأولى لمنتدى السياسات التعليمية القائمة على الأدلة بمشاركة نخبة من التربويين وذوي الاهتمام بالشأن التعليمي .



وأكدت الدكتورة قبيلات أهمية المنتدى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لما يشتمل عليه من أهداف وغايات تسعى الوزارة لتحقيقها، معربة عن ثقتها بأن تتمخض جهود المشاركين عن توصيات في مجال رسم السياسات التعليمية، ووضع الحلول للتحديات التي تواجه قطاع التعليم.

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