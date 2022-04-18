قبيلات توعز بصيانة مدارس في الرمثا

الوكيل الإخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات مساء أمس الأحد، عددا من مدارس لواء الرمثا للاطلاع على حالتها الفنية واحتياجاتها للصيانة اللازمة.

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وأوعزت قبيلات لإدارة الأبنية في الوزارة بإجراء الصيانة اللازمة، ومتابعة الملاحظات تمهيدا لطرح العطاء المناسب لمدارس مصعب بن عمير وآمنة بنت وهب الأساسية وأبي عبيدة الاساسية للبنين لإزالة بعض الأجنحة القديمة وصيانة الساحات والحد من الاكتظاظ والتخلص من نظام التناوب.



وافتتحت خلال الزيارة التي رافقتها فيها مديرة التربية والتعليم للواء الرمثا ليزا حجازي وعدد من المسؤولين في المديرية، معارض التراث الشعبي الذي نظمته مدرسة عائشة بنت أبي بكر في بلدة الشجرة، وشاركت الطالبات في الاحتفال بيوم العلم الأردني.



وتضمن المعرض ألعابا تعليمية وتراثية وشعبية من عمل معلمات وطالبات المدرسة وغرف المصادر ومناظرة شعرية لشعراء العصر الإسلامي، وفقرات غنائية وتراثية وأناشيد دينية ومسرح الحكواتي لأطفال الروضة، ومعرض الأدوات التراثية والحرفية لطالبات المدرسة ومكتبة تحدي القراءة وقصص نجاح من المجتمع المحلي.



وعرضت قبيلات لخطة الوزارة في تعزيز جوانب التميز والإبداع لدى الطلبة والمعلمين، مؤكدة أهمية دور الإدارة المدرسية والمعلمين في الكشف عن المواهب وصقلها وتعزيز المبدعين وتحفيزهم، ولاسيما أن الطلبة والمعلمين سجلوا العديد من قصص النجاح والتميز المحلية والعالمية.



كما جرى تكريم الطلبة المتفوقين في الفعاليات الثقافية.



بدورها، قالت حجازي إن رمضان هو شهر الانتصارات والكرامة والعمل، وحشد المناسبات الجميلة والجليلة في هذا الشهر، حيث احتفينا قبل قدومه بأجمل أيام الوطن؛ يوم الكرامة ويوم ميلاد القائد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأكدت الحرص على ترجمة التوجيهات الملكية السامية في حقل التعليم كمؤشر على صدق الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، إيمانا بجوهر الرسالة الإسلامية السمحة التي دعت إلى العلم والمعرفة، وحررت العقل من براثن الجهل والتبعية، وشرعت تخاطب العقل وتدعو الإنسان في غير موضع إلى إعمال مهارات الفكر والنظر والتأمل، ومضت تقدس الفكر والعلم وتعلي من شأن العلماء.

وعلى هامش الحفل، تابع الحضور عددا من الأفلام الوثائقية وقصص النجاح.