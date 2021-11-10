الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة توعوية حول كيفية حماية غاباتنا بعجلون

ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

لبنان.. نقيب الأطباء يحذر من موجة جديدة لـ كورونا

الأردن يشارك بالاجتماع الـ54 للاتحاد العربي للنقل الجوي

وزارة التربية : 60 تربويا باركوا هذا القرار

اختتام فعاليات مهرجان الرصيفة الثقافي

الجامعة العربية تشارك في مؤتمر وزاري حول جائحة كورونا

تنظيم يوم ثقافي بالكرك

الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل للتضخم منذ 30 عاما

وزير التربية : كل شخص لم يُعين بسبب كورونا سيتم تعيينه

الأربعاء، 10-11-2021 08:13 م

قبيلات: طلبنا تعيين 635 ذكور في وزارة التربية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت ألامينة العامة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى القبيلات إن الوزارة طلبت الأسبوع الماضي دفعة جديدة من التعيينات للتخصصات التي أصبحت لفترة معينة راكدة.

وأضافت خلال اجتماع اللجنتين الإدارية والتعليم والشباب في مجلس النواب، الأربعاء، “طلبنا تخصص الرياضة والمهني والفن والإرشاد، كما طلبنا تعيين 635 ذكور، حتى نغلق كل شواغر اللغة العربية في ‏المملكة، وبالتالي سيكون هؤلاء من ضمن الدفعة‎.‎”

وأشارت الى انه تم استحداث 3500 شاغر على جدول التشكيلات للعام 2022 وسيتم توزيعها على جميع التخصصات ولجميع ألوية ‏المملكة‎.‎

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202110163848685371610

محاضرة توعوية حول كيفية حماية غاباتنا بعجلون

f

الأردن يشارك بالاجتماع الـ54 للاتحاد العربي للنقل الجوي

w

اختتام فعاليات مهرجان الرصيفة الثقافي

e

تنظيم يوم ثقافي بالكرك

الصفدي

الصفدي: لم نر أي استراتيجية فعالة لحل الأزمة السورية

112021916029993803421

وزير التربية : كل شخص لم يُعين بسبب كورونا سيتم تعيينه

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الشمالية تحتفل بيوم المعلم

وزارة التربية والتعليم

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تسريع الوصول للتعليم النوعي

وزارة التربية والتعليم

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

1020211312256614776752

عويس : مُقبلون على وضع سياسات لإصلاح التعليم المدرسي والجامعي

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم