قبيلات: طلبنا تعيين 635 ذكور في وزارة التربية

الوكيل الاخباري - قالت ألامينة العامة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى القبيلات إن الوزارة طلبت الأسبوع الماضي دفعة جديدة من التعيينات للتخصصات التي أصبحت لفترة معينة راكدة.



وأضافت خلال اجتماع اللجنتين الإدارية والتعليم والشباب في مجلس النواب، الأربعاء، “طلبنا تخصص الرياضة والمهني والفن والإرشاد، كما طلبنا تعيين 635 ذكور، حتى نغلق كل شواغر اللغة العربية في ‏المملكة، وبالتالي سيكون هؤلاء من ضمن الدفعة‎.‎”



وأشارت الى انه تم استحداث 3500 شاغر على جدول التشكيلات للعام 2022 وسيتم توزيعها على جميع التخصصات ولجميع ألوية ‏المملكة‎.‎

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