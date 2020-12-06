الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

التربية للوكيل : توفير 160 ألف جهاز لوحي لطلبة الأسر العفيفة قريبا- فيديو

أسعار الذهب الأحد 6/12/2020

مستشفى الكرك للوكيل : سنوفر الفحوصات الهرمونية خلال أيام - فيديو

وفيات الأحد 6/12/2020

استكمال النظر بقضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء باردة نسبيا اليوم

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين في الزرقاء

الهياجنة: خطة لتأمين مطاعيم كورونا لنحو 20-25% من الشعب الأردني

نقابة الأطباء تنعى الدكتور ارشيد

ورشة حول الحدّ من العنف الأسري في البقعة

الأحد، 06-12-2020 10:23 ص

قبيل اتخاذ قرارات هامة ..اجتماع لرئيس الوزراء

1120201181244993832470


الوكيل الإخباري - يلتقي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن؛ تحقيقا لمبدأ التشاركية.

اضافة اعلان

وقالت رئاسة الوزراء عبر تويتر: استكمالا للنهج الحكومي بالتواصل مع القطاع الخاص، وبعد لقاء غرفتي صناعة الأردن وعمّان الأسبوع الماضي؛ يأتي اليوم لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن؛ تحقيقا لمبدأ التشاركية.

 

وتعتزم الحكومة إعادة فتح القطاعات التي تمّ إغلاقها ، واتخاذ قرار بشأنها ، حيث أن هنالك العديد من القطاعات تضررت إثر الجائحة ، وقد تعهّدت الحكومة بتعويضها، بالإضافة لتقليص ساعات الحظر الجزئي ، أو إلغائه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020201711260765075286

حماية المستهلك تستهجن غياب الرقابة على التجار

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الحكومة: بعض الإغلاقات كانت ضرورة خلال الجائحة

1026443702_0_158_3076_1889_1200x0_80_0_1_35d914f8d575a48c9a9ea941cc29ab8c

مياهنا: وقف محطة زي غدا 24 ساعة

EkTe9jiWsAIFg10

الخصاونة يتحدث عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة

سسضص32222222222222222222222222222-588x330

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

320201512550692194206

الأمن يحذر من هؤلاء الأشخاص عبر مواقع التواصل

أخبار متعلقة
10202022201643546744820

مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات حكومية جديدة

zenhr-hrms-tax-4a9b0f6e76a4a61b08b0406091116eab99fbf813301cdc0e1fe0cd5f806c6408

مطالب بتأجيل المبالغ المستحقة لشركات الكهرباء

1120201181244993832470

توجيه عاجل صادر عن الخصاونة لوزير الصحة بسبب كورونا

5202021103036712132378

الحموي: الطلب على المخابز عاد إلى طبيعته

55

المياه تدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والتخزين

3202016211515388746455

الأمن: خطط مرورية خاصة بالعملية الانتخابية