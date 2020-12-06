قبيل اتخاذ قرارات هامة ..اجتماع لرئيس الوزراء

الوكيل الإخباري - يلتقي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن؛ تحقيقا لمبدأ التشاركية.

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وقالت رئاسة الوزراء عبر تويتر: استكمالا للنهج الحكومي بالتواصل مع القطاع الخاص، وبعد لقاء غرفتي صناعة الأردن وعمّان الأسبوع الماضي؛ يأتي اليوم لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن؛ تحقيقا لمبدأ التشاركية.

وتعتزم الحكومة إعادة فتح القطاعات التي تمّ إغلاقها ، واتخاذ قرار بشأنها ، حيث أن هنالك العديد من القطاعات تضررت إثر الجائحة ، وقد تعهّدت الحكومة بتعويضها، بالإضافة لتقليص ساعات الحظر الجزئي ، أو إلغائه.



