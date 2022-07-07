الخميس 07-07-2022
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الخميس، 07-07-2022 07:54 ص

قبيل العيد ..أسعار الخضار والفواكه محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3384.457 طن، توزعت على 2263.771 طن خضار،938.284 طن فواكه، و 182.702 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1348.397طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 12 إلى 18 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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