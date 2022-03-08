قبيل رمضان .. الحكومة تبقي على منع وإعادة تصدير سلع غذائية اساسية

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

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وجاء القرار استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.



وشمل القرار: الأرز، السكر، الحليب المجفف، البقوليات الجافة، الأعلاف، القمح ومنتجاته، الطحين، الذرة الصفراء العلفية، مركزات الأعلاف، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها “زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل وزيت الصويا”.

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