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الثلاثاء، 08-03-2022 09:54 ص

قبيل رمضان .. الحكومة تبقي على منع وإعادة تصدير سلع غذائية اساسية

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

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وجاء القرار استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.


وشمل القرار: الأرز، السكر، الحليب المجفف، البقوليات الجافة، الأعلاف، القمح ومنتجاته، الطحين، الذرة الصفراء العلفية، مركزات الأعلاف، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها “زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل وزيت الصويا”.

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