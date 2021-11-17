قدوم 21 طائرة لسياح من التشيك إلى الأردن خلال شهرين ونصف

الوكيل الإخباري- استقبل مطار الملكة علياء الدولي في عمان خلال الشهرين والنصف الماضيين، 21 طائرة لسياح قادمين من براغ التشيكية من خلال الطيران منخفض التكاليف.

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ورداً على استفسارات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حول الطائرات القادمة، قالت هيئة تنشيط السياحة، إنه خلال شهر أيلول الماضي حطت في مطار الملكة علياء الدولي 8 طائرات من براغ التشيكية.



وبينت الهيئة، أنه في شهر تشرين الأول الماضي، حطت في مطار الملكة علياء الدولي 9 طائرات، وخلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الحالي حطت 4 طائرات، جميعها قادمة من براغ التشيكية، مشيرة إلى أن جميع هذه الطائرات القادمة من خلال شركة "راين اير" تحمل على متنها متوسط 130 راكباً وسائحاً على كل طائرة.